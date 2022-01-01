Максим Артамонов Началась регистрация участников на VI Пермский марафон В этом году он будет посвящён юбилею Перми и пройдёт 2-3 сентября Поделиться Твитнуть

Организаторы Пермского марафона объявили о старте регистрации. Массовый забег состоится 2 и 3 сентября в центре города. В этом году его посвятили юбилею Перми. Всего на марафон смогут зарегистрироваться 12 тыс. человек на восемь беговых дисциплин — 1, 3, 5, 21 и 42 км, а также на эстафету. Об этом сообщается в группе «Пермский марафон» в соцсетях.



Старт и финиш запланированы у Театра-Театра.



Время проведения:

— 2 сентября с 8:00 до 20:00;

— 3 сентября с 7:00 до 16:30.



Зарегистрироваться на одно из главных спортивных событий года можно по ссылке.



В конце октября прошлого года городские власти сообщили, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики рекомендовала провести следующий Кубок России по полумарафону в Перми.



Впервые Пермский марафон состоялся в 2017 году. С тех пор количество зарегистрированных участников увеличилось почти в два раза. Если в 2017 году их было более 6 тыс. чел., то в 2022-м — свыше 11 тыс.



В прошлом году марафон прошёл 3-4 сентября. В нём приняли участие бегуны из 32 регионов России и Беларуси.



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