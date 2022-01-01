Максим Артамонов Агенты по сбору оплаты проезда в общественном транспорте Перми начнут работать весной Сейчас мэрия готовит необходимую правовую базу Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Весной этого года в общественном транспорте Перми появятся агенты по сбору оплаты проезда, или «мобильные специалисты». Такое нововведение городская администрация вводит, чтобы снизить факты массовой неоплаты проезда. Об этом ТК «Вести-Пермь» сообщил глава городского департамента транспорта Анатолий Путин.

«Это будут не контролёры, это будут сотрудники, задача которых реализовывать билеты. Необходимо сначала провести тестирование на небольшом количестве маршрутов. Сейчас готовится необходимая правовая база. Если она будет поддержана, то старт работы таких сотрудников ожидается в начале второго квартала 2023 года», — пояснил Путин.



На прошлой неделе городские власти заявили, что планируют привлечь отдельных специалистов для сбора оплаты в общественном транспорте. Чиновники объяснили это необходимостью снизить процент неоплаченных поездок. Сообщалось, что перед запуском новая система будет протестирована на нескольких маршрутах.



При этом чиновники сослались на социологическое исследование, согласно которому только 23% безбилетников назвали причиной неоплаты проезда желание сэкономить. Остальные объяснили безбилетный проезд тем, что в часы пик сложно подойти к валидатору или тем, что не хотели отвлекать водителя.





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