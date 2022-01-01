В Чайковском на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина Ещё одного жильца спасатели выносили на руках Поделиться Твитнуть

фото с места пожара от МЧС

В региональном управлении МЧС сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Советской в городе Чайковском Пермского края. Он вспыхнул 16 января около полудня. Несмотря на незначительную площадь возгорания (примерно 1 кв. м) жертв избежать не удалось. На пожаре обнаружен погибший мужчина средних лет.

Кроме того, звеном газодымозащитной службы местной пожарно-спасательной части по лестничному маршу был вынесен и передан бригаде скорой медицинской помощи ещё один мужчина средних лет.

По оперативным данным, предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнём.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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