Нового руководителя УФССП России по Пермскому краю представили губернатору Во встрече принял участие Главный федеральный инспектор по Прикамью Поделиться Твитнуть

В понедельник, 16 января, губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили нового руководителя ГУФССП по региону, полковника внутренней службы Абдулу Алаудинова. Он в качестве врио начальника Главного управления приступил к работе 9 января. Во встрече также принял участие Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

Как сообщили в пресс-службе правительства, «участники обсудили наиболее актуальные вопросы и приоритетные направления развития деятельности Службы судебных приставов в регионе».

В заключении встречи губернатор подчеркнул важность того, чтобы совместная работа ведомства и краевых властей продолжалась. При этом «она должна получить свое развитие в новых областях: общественных инициативах, благотворительности, патриотическом воспитании».

Абдул Алаудинов родился в Чеченской Республике в 1978 году. Окончил юрфак Чеченского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 2002 году. Работал в Управлении Минюста по Чеченской Республике, был главой администрации Урус-Мартановского муниципального района республики, трудился на разных должностях в системе ФССП. В ноябре 2015 года был назначен и.о. руководителя чеченского УФССП — главного судебного пристава Чеченской Республики. В феврале был утверждён в этой должности и занимал её до ноября 2021 года.

За период службы Абдул Алаудинов был удостоен высшей награды Чеченской Республики «Орден Кадырова». Имеет ведомственные награды, а также медали Минобороны России: «За службу на Кавказе», «Участник КТО на Северном Кавказе», «За боевое содружество», «Маршал Советского союза Жуков» и др.

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