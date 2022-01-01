В МЧС предупредили о сильном гололёде и изморози в Пермском крае 17 января Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В региональном управлении МЧС предупредили жителей Пермского края о неблагоприятных погодных явлениях ночью и днём во вторник, 17 января.

По данным ведомства, в отдельных районах Прикамья возможен сильный гололёд на дорогах, проводах и деревьях, а также наслоение изморози.

Всё это может привести к обрывам линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, сходу снега и льда с крыш, дорожным заторы и увеличению числа ДТП.

Жителей просят избегать нахождения под натянутыми проводами, рядом с деревьями, а также не парковать машины возле них. Водителям рекомендуют соблюдать ПДД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.