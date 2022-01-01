Елена Синица Краевой парламент анонсировал повестку первого заседания в 2023 году Заседание состоится 19 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящий четверг состоится первое пленарное заседание краевого Заксобрания в 2023 году. В числе наиболее важных вопросов — патриотическое воспитание, контроль эксплуатации аттракционов, расчёт субвенций на обеспечение жильём детей-сирот.

Так, губернатор Пермского края выступил с инициативой об изменении методики расчёта субвенций на обеспечение жильём детей-сирот. Согласно этим поправкам, теперь будет возможность перераспределения между муниципалитетами средств, не использованных по результатам закупок.





Кроме этого, средства будут распределять пропорционально с учётом даты возникновения права каждого ребёнка на получение жилья. Однако приоритетность будет определяться по общекраевому списку. Помимо этого, муниципалитеты смогут получить средства на проектирование домов, если на их территории нет подходящего жилья.





«Принятие законопроекта позволит муниципалитетам более эффективно использовать выделенные средства для приобретения или строительства жилых помещений, а значит, те, кто имеет на него право, смогут получить его быстрее. Мы должны усовершенствовать эту систему и сделать всё для реализации прав граждан», — прокомментировал спикер регионального парламента Валерий Сухих.





Также в повестке проект закона о госконтроле технического состояния и эксплуатации различных аттракционов на территории Прикамья.





Сейчас нет отдельного федерального закона, который регулировал бы деятельность аттракционов. По мнению авторов законопроекта, региональный закон обеспечит полноценный государственный контроль в этой сфере.





Технические требования к безопасному состоянию аттракционов установлены Правительством РФ в соответствии с техрегламентом Евразийского экономического союза 2016 года.





«Мы все знаем печальные примеры чрезвычайных происшествий, когда дети становятся жертвами неправильной эксплуатации, плохого технического состояния, а по сути, банальной людской халатности. Очевидно, что контроль за аттракционами требует особого внимания со стороны государства», — подчеркнул Валерий Сухих.





В числе вопросов повестки также изменения в краевой закон о патриотическом воспитании. После принятия проекта закона увековечение памяти погибших при защите Отечества войдёт в перечень задач региона в сфере патриотического воспитания, а в структуре региональных органов власти будет определён уполномоченный орган.





В рамках правительственного часа будет представлен доклад об обеспечении пожарной безопасности на территории Пермского края.

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