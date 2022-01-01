За выходные в Пермском крае подтверждено 160 новых случаев коронавируса Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Чайковском и Нытвенском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие выходные в Прикамье выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19, из них 79 случаев зарегистрировано 15 января. Среди заражённых в воскресенье 26 жителей в возрасте 60 лет и старше.

В последний день недели в больницы госпитализировали двух пациентов, один человек скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Чайковском и Нытвенском округе.

Выздоровели 46 местных жителей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 636. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9196 человек.

Ранее сообщалось, что нового штамма коронавируса «кракен» боятся только 11% жителей Перми.

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