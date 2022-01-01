Нового штамма коронавируса «кракен» боятся только 11% жителей Перми Самые бесстрашные — «антипрививочники» Поделиться Твитнуть

Новый штамм коронавируса «кракен» пугает только 11% пермяков. Две трети опрошенных горожан не боятся нового штамма, считая, что каждый последующий пусть и более заразен, но менее летален. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чуть больше тех, кто опасается нового штамма, — среди горожан старше 45 лет (13%). Опасения заразиться «кракеном» испытывают 16% граждан, которые прививались от ковида ранее, чем 6 месяцев назад.

Самые бесстрашные — «антипрививочники». Только 6% из них боятся «кракена».

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что новый субвариант Омикрона — XBB.1.5 «Кракен» впервые выявлен у пациента из России. Штамм «Кракен» в первую очередь опасен высокой заразностью, невосприимчивостью к выработанным ранее антителам, а также тем, что время распространения инфекции выпало на период сезонных ОРВИ и гриппа. В это время организм ослаблен и восприимчив к инфекции, повышаются риски обострений хронических заболеваний.

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