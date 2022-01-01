В России выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса «Кракен» Он опасен высокой заразностью, невосприимчивостью к выработанным ранее антителам Поделиться Твитнуть

Новый субвариант Омикрона — XBB.1.5 «Кракен» выявлен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus. Это первый известный случай заражения новым вариантом коронавируса в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

Новая мутация вируса впервые была зарегистрирована в первых числах декабря 2022 года в США. К концу года практически половина всех заражений в этой стране приходилась на новый субвариант COVID-19.

В первую неделю 2023 года новый штамм был диагностирован в 28 странах Европы, в Африке и Новой Зеландии.

Штамм «Кракен» в первую очередь опасен высокой заразностью, невосприимчивостью к выработанным ранее антителам, а также тем, что время распространения инфекции выпало на период сезонных ОРВИ, гриппа. В это время организм ослаблен и восприимчив к инфекции, повышаются риски обострений хронических заболеваний.

По данным вирусологов, случаи заражения новым штаммом будут удваиваться каждые девять дней.

Признаки заболевания напоминают сезонную ОРВИ: температура — от 38 и выше; насморк; затрудненное дыхание; боль в горле, мышцах и суставах; кашель; слабость; головная боль.

Признаки ковида «Кракен» — на фоне общей слабости наблюдается острая пульсирующая боль в мышцах, а общее самочувствие напоминает обострение бронхита, тяжелую простуду, затрудняющую дыхание.

Новый штамм опасен для пожилых и ослабленных людей, детей, младше трех лет, беременных и кормящих женщин.

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