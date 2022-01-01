Андрей Стрельцов
Прикамские спортсмены первенствовали на Кубке России по двоеборью
Они стали победителями как в личном, так и в командном зачёте
В Нижнем Тагиле прошли соревнования пятого этапа Кубка страны по лыжному двоеборью. Как сообщили в министерстве спорта Пермского спорта, представители нашего региона выступили успешно и стали авторами уникального достижения.
Четверо прикамских двоеборцев заняли первое место в дисциплине "командный микст". На пьедестал поднялись Стефания Надымова, Виталий Шершавин, Денис Агунов и Ульяна Мехоношина. Следует отметить, что этот вид состязаний был впервые включён в программу соревнований на Кубке России.
Также Стефания Надымова из Кудымкара стала первой в стартах среди женщин.
Лыжное двоеборье — олимпийский вид спорта, сочетающий в своей программе прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.
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