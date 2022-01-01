Минимущества разрешило построить на улице Карпинского в Перми склад боеприпасов О планах построить объект в ГУФСИН заявили в 2020 году Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю выдано разрешение на строительство склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ по адресу: Пермь, Индустриальный район, ул. Карпинского, 125. Информация опубликована в реестре разрешений, выданных минимущества за IV квартал прошлого года.

Напомним, о планах ФСИН построить на Бахаревке склад стало известно в 2020 году. Тогда руководство управления заверило городские власти, что на складе будет организовано хранение средств индивидуальной защиты (бронежилетов, шлемов, касок, щитов). Хранение боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества, порохов, пиротехнических изделий будет исключено.

В 2021 году ГУФСИН по Пермскому краю объявляло аукцион по поиску подрядчика для выполнения капитального строительства «склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ». Максимальная стоимость контракта составляла 48 млн руб. Проект предполагалось реализовать до конца того же года.

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