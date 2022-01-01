В Перми появился региональный центр Российского футбольного союза
Элитный статус присвоен отделению футбола «Академии игровых видов спорта Пермского края»
Отделение футбола «Академии игровых видов спорта Пермского края» получило элитный статус регионального центра Российского футбольного союза (РФС). Статус будет действовать до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта региона.
Там отметили, что подобным статусом наделены только два спортивных учреждения страны: пермская Академия и областная спортивная школа Челябинской области.
Статус регцентра РФС подтверждает, что инфраструктура учебного заведения и квалификация тренеров подходят для развития молодых футболистов на российском уровне.
Региональные центры будут получать от РФС прямую поддержку: его специалисты займутся обучением тренеров и помогут им совершенствовать методики тренировок.
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