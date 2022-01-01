В Перми появился региональный центр Российского футбольного союза Элитный статус присвоен отделению футбола «Академии игровых видов спорта Пермского края» Поделиться Твитнуть

СШОР по футболу "Звезда" г. Пермь vk.com/sshorzvezda_perm

Отделение футбола «Академии игровых видов спорта Пермского края» получило элитный статус регионального центра Российского футбольного союза (РФС). Статус будет действовать до 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Там отметили, что подобным статусом наделены только два спортивных учреждения страны: пермская Академия и областная спортивная школа Челябинской области.

Статус регцентра РФС подтверждает, что инфраструктура учебного заведения и квалификация тренеров подходят для развития молодых футболистов на российском уровне.

Региональные центры будут получать от РФС прямую поддержку: его специалисты займутся обучением тренеров и помогут им совершенствовать методики тренировок.





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