В Перми на этой неделе без холодной воды останутся 24 многоквартирных дома Поделиться Твитнуть

В «Новогор-Прикамье» опубликовали график аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения Перми на эту неделю. Согласно данным коммунального оператора, отключение водоснабжения планируется в 24 многоквартирных домах.

Так, 16 января, с 9.00 до 13.00 не будет воды в домах №88, 88а, 90, 92 по ул. Ленина.

Также в понедельник с 10.00 до 14.00 отключения коснутся домов №5, 7, 8, 10, 12 по ул. Вижайской; №30, 34, 34а по ул. Емельяна Ярославского; №37 по ул. Лодыгина.

В субботу, 21 января, без холодного водоснабжения с 10.00 до 18.00 останутся дома по адресам: ул. Стахановская, 40, 42, 42а, 42а/1, 44; ул. Танкистов, 11, 18, 20, ул. Льва Толстого, 49, 51; ул. Карпинского, 24.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.