За неделю в Пермском крае в дорожных авариях погибли три человека Травмы получили 24 участника движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 15 января на территории Пермского края зарегистрировано 325 ДТП, в которых три человека погибли и 24 человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Всего за неделю инспекторами было пресечено 13,9 тыс. нарушений ПДД. В том числе был выявлен 141 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения; 149 водителей привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу движения; 513 раз шофёры не предоставили преимущество в движении пешеходам, 78 нарушений ПДД допустили водители автобусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.