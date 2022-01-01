На этой неделе в Пермском крае ожидается умеренная морозная погода без осадков Потепление начнётся в пятницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается умеренная морозная погода с температурой —10...—15°. При этом из-за ветра до 8 метров в секунду на улице будет казаться холоднее на 3-5 градусов. Зато выглянет солнце и осадков выпадет значительно меньше нормы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеорологи.я».

Малооблачная погода прогнозируется в начале недели, в среду будет облачно с прояснениями, в четверг ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит —15…—20°, днём —8…—13°.

В пятницу 20 января ожидается потепление. Ночью будет —10…—15°, днём воздух прогреется до —4…—9°. В выходные облака станут плотнее, пройдёт небольшой снег. Температура повысится до —3….—8°.

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