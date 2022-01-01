Максим Артамонов Бюджет Пермского края в прошлом году перевыполнен на 4,2% Дефицит составил 7,8 млрд руб Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2022 году в региональный бюджет поступили доходы в объёме 212,2 млрд руб., что на 4,2% больше годового плана. Эти данные опубликованы в «Едином виртуальном кабинете депутата заксобрания».

Основной бюджетообразующий доходный источник - налоги на прибыль. В 2022 году они составили 107,3 млрд руб. и превысили план на 1,4%. При этом по налогу на прибыль организаций в краевую казну из запланированных 65,6 млрд руб. поступило 64,6 млрд (98,4%), а поступления по НДФЛ составили 42,7 млрд руб. при плане 40,2 млрд (106,2%). Для сравнения: в 2021 году поступления по налогу на прибыль организаций составили 85,4 млрд руб. Таким образом, в 2022 году они сократились на 20,8 млрд руб. Вместе с тем на 5,9 млрд руб. выросли поступления по НДФЛ.

Расходы из краевой казны в прошлом году составили 220 млрд руб. Это на 6,3% меньше планового показателя, который составляет 236,4 млрд руб. Дефицит регионального бюджета в 2022 году составил 7,8 млрд руб.

Напомним, на прошлой неделе департамент финансов Перми также подвёл предварительные итоги исполнения бюджета за 2022 год. По данным департамента, в городскую казну за это время поступило 49,7 млрд руб. При этом расходы бюджета составили 51 млрд руб. (95% от годового плана).

Собственные доходы бюджета Перми составили 25,9 млрд руб. — план был исполнен на 104%. Перевыполнение плана составило более 800 млн руб. Относительно поступлений 2021 года собственные доходы бюджета увеличились на 18%.

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