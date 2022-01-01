Максим Артамонов Подведены предварительные итоги исполнения бюджета Перми за 2022 год Собственные доходы казны увеличились на 18% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По информации городского департамента финансов, в 2022 году в бюджет Перми поступило 49,7 млрд руб. При этом расходы бюджета оказались на уровне 51 млрд руб. (95% от годового плана). Такие данные приводит пресс-служба мэрии Перми.

Собственные доходы городской казны составили 25,9 млрд руб. — план был исполнен на 104%. Перевыполнение плана составило более 800 млн руб. Относительно поступлений 2021 года собственные доходы бюджета увеличились на 18%.

Основной бюджетообразующий доходный источник (налог на доходы физических лиц) оказался на уровне 13,4 млрд руб. — план выполнен на 106%. Земельный налог поступил в объёме 2,3 млрд руб., а транспортный налог — 1,7 млрд руб.

Неналоговые доходы поступили в объеме 6,3 млрд руб., план выполнен на 102%.

Бюджет развития в прошлом году составил 18,1 млрд руб. По сравнению с 2021 годом расходы капитального характера увеличились на 35%.

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