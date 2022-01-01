Елена Синица Пермячку осудят за убийство 8-месячного сына Происшествие случилось 1 февраля Поделиться Твитнуть

В Перми перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве 8-месячного сына. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 1 февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 13 ударов руками и тупым предметом по голове своему 8-месячному сыну. От полученных травм ребёнок скончался.





Женщину задержали в тот же день.

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