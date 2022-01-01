Елена Синица В Пермском крае выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом Умерших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае официально подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Госпитализировать в медицинские учреждения пришлось девять жителей региона. Выздоровел за прошедшие сутки 101 человек, умерших нет.





С начала пандемии в регионе официально подтверждено 456 476 случаев заражения коронавирусом.

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