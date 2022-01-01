Максим Артамонов В Перми 12 июня пройдёт в режиме обычного дня города В этот день над Камой запустят салют Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, в каком режиме в этом году власти планируют провести День города. Об этом он рассказал на встрече с редакторами местных СМИ.

Журналисты спросили чиновника, будет ли учитываться продолжающаяся почти год спецоперация на территории Украины и общее не праздничное настроение в обществе при организации мероприятий.

«Говорить о том, что нам нужен или не нужен праздник, насколько широко его праздновать? Хотелось бы ярче и краше, но мы тоже понимаем, какой у нас год и какие событие ведутся по освобождению вновь присоединенных территорий», — заявил Дёмкин.

Журналистка Ольга Седурина задала уточняющий вопрос: «То есть в режиме обычного дня города?». Дёмкин сказал: «Да».

Ранее, на заседании краевого правительства, Дёмкин рассказал, какие мероприятия запланированы в День города в этом году.

По его словам, празднование традиционно начнётся в сквере им. Татищева. Здесь планируют организовать интерактивные площадки, вручить памятные медали лучшим творческим коллективам. Завершится программа выступлением этих коллективов.

В этот же день в 12:00 состоится торжественная церемония закладки памятных плит на аллее Доблести и Славы. На площади перед Театром-Театром будет в течение всего дня организована концертная программа. Она будет разделена на тематические блоки для горожан всех возрастов. Закончится концерт выступлением звезды российской эстрады. Пока активно прорабатывается вопрос, кто именно это будет.

В 66 и 68 кварталах эспланады будут работать интерактивные площадки, фотозоны и выставки.

В ДК им. Солдатова состоится награждение почётных граждан Перми, а также вручение премии главы Перми в сфере культуры и искусства. Перед самим ДК пройдёт «Фестиваль на дворцовой площади». Он будет включать в себя ярмарки, флешмобы, концерты, мастер-классы. Также запланированы мероприятия на набережной Камы.

Завершится празднование Дня города салютом в 23:30. Его запустят над Камой в районе Коммунального моста.

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