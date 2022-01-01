Елена Синица На День города в Перми запустят салют над Камой Празднование начнётся в сквере им. Татищева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 12 января, состоялось заседание краевого правительства. На нём глава Перми Алексей Дёмкин рассказал, какие мероприятия запланированы в День города 12 июня 2023 года.

Празднование традиционно начнётся в сквере им. Татищева. Здесь планируют организовать интерактивные площадки, вручить памятные медали лучшим творческим коллективам. Завершится программа выступлением этих коллективов.





В этот же день в 12:00 состоится торжественная церемония закладки памятных плит на аллее Доблести и Славы. На площади перед Театром-Театром будет в течение всего дня организована концертная программа. Она будет разделена на тематические блоки для горожан всех возрастов. Закончится концерт выступлением звезды российской эстрады. Пока активно прорабатывается вопрос, кто именно это будет.





В 66 и 68 кварталах эспланады будут работать интерактивные площадки, фотозоны и выставки.





В ДК им. Солдатова состоится награждение почётных граждан Перми, а также вручение премии главы Перми в сфере культуры и искусства. Перед самим ДК пройдёт «Фестиваль на дворцовой площади». Он будет включать в себя ярмарки, флешмобы, концерты, мастер-классы. Также запланированы мероприятия на набережной Камы.





Завершится празднование Дня города салютом в 23:30. Его запустят над Камой в районе Коммунального моста.





Отметим, что также состоится большой летний фестиваль «Белые ночи на Каме», который продлится от Дня города 12 июня до «ключевого события» 26 августа.





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