Максим Артамонов Глава Перми назвал проблему с уборкой снега в городе многофакторной Расторжение контрактов с действующими подрядчиками приведёт к "непрогнозируемым последствиям" Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэр Перми Алексей Дёмкин считает, что проблема уборки после снегопадов — многофакторная. Такое мнение чиновник озвучил на встрече с главными редакторами местных СМИ.

Он пояснил, что контракты на содержание улиц были заключены с подрядчиками три года назад. В то время городские территории были разбиты на десять лотов. Из бюджета норматив по уборке Перми обеспечивается лишь на 42%. Однако рост стоимости рабочей силы, техники и топлива привёл к тому, что этот норматив обеспечивается на 18%.

Расторжение контрактов с теми подрядчиками, которые сейчас обслуживают территорию города, может привести к длительным юридическим спорам и «непрогнозируемым последствиям», отметил глава Перми. Осложняет ситуацию и то, что два подрядчика, обслуживающие в среднем четверть территории Перми, сейчас банкроты.

Чиновник также в очередной раз напомнил, что последний снегопад стал одним из сильнейших за несколько лет. Это привело к тому, что в регионе на отдельных участках дорог было остановлено движение. Кроме того, Дёмкин ещё раз заявил, что решение о передаче полномочий по уборке центрального планировочного района Перми на краевой уровень было правильным.

Напомним, в конце декабря и начале января Алексею Дёмкину поступило много жалоб на плохую уборку улиц. Он отмечал, что большая часть претензий касалась улиц Мотовилихинского и Свердловского районов. Водители обращали внимание на заужение проезжей части из-за некачественной уборки снега.

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