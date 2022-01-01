Главу Перми завалили жалобами на плохую уборку улиц Большинство претензий предъявлено дорогам Мотовилихи и Свердловского района Поделиться Твитнуть

В конце декабря и начале января главе Перми Алексею Дёмкину поступило много жалоб на плохую уборку улиц. Об этом сам градоначальник сообщил в своём телеграм-канале.

Он отметил, что большая часть претензий касалась улиц Мотовилихинского и Свердловского районов. Водители обращали внимание на заужение проезжей части из-за некачественной уборки снега.

«Мне докладывают, что дорожники работают, снег вывозится. Но верить на слово не наш вариант. Решил убедиться сам, как отрабатываются сообщения, и объехал территории самых отстающих районов», — написал Дёмкин.

Мэр отметил, что говорить о том, что снег не вывозится совсем, нельзя, но темпы и объёмы крайне низкие, причём не только по двум районам, но и в целом по городу.

«Дал время до конца недели на то, чтобы расчистить на всю ширину проезжую часть на ул. Героев Хасана, неделю — навести порядок на ул. Революции, по остальным улицам тоже проверю выполнение», — резюмировал мэр.

Он также сообщил, что по одному из лотов в Мотовилихе с февраля начнёт работать новый подрядчик, что также должно повлиять на ситуацию с уборкой в лучшую сторону.

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