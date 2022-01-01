Елена Синица В Перми объявили поиски 12-летнего мальчика Ребёнок ушёл из дома 12 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 12 января из дома ушёл и не вернулся 12-летний подросток. Сейчас о его местоположении ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего ребёнка: рост 136 см, плотное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.





В тот день был одет в чёрный пуховик по пояс, чёрные спортивные штаны, чёрные дутые сапоги и чёрную шапку.

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