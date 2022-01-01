В Кировском районе Перми загорелся дом на площади 80 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В пятницу, 13 января, около 11 часов утра загорелся жилой двухэтажный дом на ул. Кировоградской в Перми.





Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, к тушению здания были привлечены более 30 человек личного состава и восемь единиц техники.





Очаг возгорания находился на втором этаже. Приблизительная площадь пожара составила 80 кв. м. На ликвидацию ЧП понадобилось около часа.





Погибших и пострадавших нет.

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