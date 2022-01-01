В Перми начали готовить площадку под межвузовский студенческий кампус Он появится на правобережье в районе улицы Маршала Жукова Поделиться Твитнуть

В правительстве Прикамья подписано распоряжение об установлении территориальной зоны высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) на земельные участки в Камской долине в Перми.

На заседании кабмина глава минимущества Лариса Ведерникова сообщила, что соответствующая функциональная зона предусмотрена в новом Генплане.

«Утверждение данной зоны — один из шагов для вовлечения всей территории в комплексное развитие», — добавила она.

Зонирование изменено на территории общей площадью около 118 тыс. кв. м. На ней планируется строительство межвузовского студенческого кампуса международного уровня на 5 тыс. мест. Как сообщили в пресс-службе правительства, подготовка площадки под кампус уже начата.

Напомним, проект строительства межвузовского студенческого кампуса международного уровня в Перми стал победителем всероссийского конкурса.

В межвузовском городке площадью более 20 га разместятся учебные пространства, современный технопарк, спортивный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей. Общая площадь объектов составит 160 тыс. кв. м.

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