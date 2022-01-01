Елена Синица В Пермском крае вдвое возросло количество вакансий с ежедневными выплатами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедший год в России было открыто более 30 тыс. вакансий, которые подразумевают ежедневные выплаты. Это в два раза выше, чем в 2021 году. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

В Пермском крае за 2022 год появилось 300 таких вакансий, что также в два раза больше, чем годом ранее. Чаще всего (72% вакансий) ежедневные выплаты предлагают курьерам. Кроме этого, на выплаты каждый день могут претендовать кладовщики и упаковщики (5%).





Также такие выплаты предлагаются водителям и промоутерам (по 4%), продавцам, администраторам, грузчикам, менеджерам по продажам и разнорабочим (1%).





Интересно, что всего 5% жителей региона хотели бы получать выплаты ежедневно. Еще 15% опрошенных предпочли бы выплаты еженедельно, 58% — раз в две недели, 8% — раз в месяц. Около 14% сообщили, что периодичность выплаты зарплаты для них не имеет значения.

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