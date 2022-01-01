Жители Перми могут выбрать элементы благоустройства территории бывшего авторынка Голосование проходит до 22 января Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В администрации Перми предложили жителям выбрать элементы благоустройства пространства ул.Островского, которое ранее было занято авторынком. Голосование проходит до 22 января.

Горожане могут определить, какие скамейки (одиночные, сгруппированные или со столиками) следует установить на данной территории, какие зоны необходимо здесь обустроить (площадки для тихого, активного отдыха или площадки для детей).

На освобожденном от павильонов пространстве также будут разбиты цветники и установлены малые архитектурные формы — жители могут высказать свои предпочтения и по этому поводу.

Проголосовать можно на портале «Госуслуги» по ссылке (голосование доступно для жителей Перми после авторизации на портале «Госуслуг») или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее». Для этого нужно нажать на кнопку «Участвовать».

Напомним, в ноябре 2022 года на данном участке улицы закончились работы по сносу и разбору кирпичного здания авторынка «Островский» и многочисленных павильонов. Мэрия начала выкупать здесь землю и торговые объекты в 2019 году по программе изъятия в муниципальную собственность частной недвижимости в центральной части Перми.

Регистрация собственности состоялась в ноябре 2021 года. На месте авторынка власти собираются организовать парковую и прогулочную зону.





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