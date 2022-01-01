В выходные в Пермском крае ожидается повышение температуры до −4 градусов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В выходные, 14 и 15 января, Пермский край окажется на северной периферии мощного антициклона, центр которого расположится над Южным Уралом. В связи с этим по северу региона ожидается более тёплая погода, чем на юге. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и я».

В ночь на субботу 14 января температура воздуха на территории Прикамья ожидается от −9 до −14°, по югу до −19°. Днём воздух прогреется до −4…−9°, по югу до −14°.

В воскресенье в ночные часы похолодает до −10…−15°, по югу до −20°. Днём ожидается потепление до −5…−10°, по югу до −15°. Местами пройдёт небольшой снег.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. Ранее синоптики объяснили причины пронизывающего ветра в Пермском крае.

Добавим, что в пятницу, 13 января, в Прикамье ожидается днём −13…−8°. В Перми — до ​​−10°.





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