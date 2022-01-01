Синоптики объяснили причины пронизывающего ветра в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В последние дни в Пермском крае метеостанции фиксируют порывистый юго-западный ветер скоростью 12-14 м/с. Несмотря на потепление в регионе, именно из-за него назвать погоду комфортной нельзя.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, ветреная погода обусловлена большими барическими градиентами по периферии мощного антициклона, уходящего в Казахстан. При этом с юга продолжает поступать холодный воздух. Особенно сильный пронизывающий ветер отмечается на возвышенностях, так как уже не высотах 1-2 км наблюдается струйное течение со скоростью свыше 100 км/ч.

Сообщается, что хуже всего сейчас к востоку от Урала. Так, на метеостанции Кытлым, расположенной на восточном склоне горы Косьвинский Камень, порывы ветра ночью достигли 27 м/с, и это уже может считаться опасным метеорологическим явлением.

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