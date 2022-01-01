В Перми возбуждены два уголовных дела о подделке документов по смене УК Поделиться Твитнуть

В Перми возбуждены два уголовных дела по фактам фальсификации протоколов общих собраний собственников квартир о смене управляющих компаний. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

Речь идёт о многоквартирных домах в Кировском районе Перми — по ул. Сокольской, 5 и ул. Закамской, 21.

Информацию о фальсификации документов в надзорное ведомство направила краевая инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН). В ходе проверки было установлено, что решения собраний собственников квартир сфальсифицированы, а подписи председателей собраний в протоколах подделаны. Уголовные дела возбуждены по статье «подделка официального документа». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.