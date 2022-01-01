Трафик в пермском ТРК «Семья» перед новогодними праздниками вырос на 11% Покупателей привлекло открытие новых магазинов и прокат киноновинок Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В декабре 2022 года трафик пермского ТРК «Семья» по сравнению с ноябрем вырос на 11% . Об этом сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Тенденция роста трафика началась ещё осенью прошлого года: с сентября по ноябрь включительно посещаемость выросла на 9%, при этом основной рост трафика пришёлся на октябрь.

В ТРК полагают, что положительное влияние на привлечение покупателей оказало открытие новых магазинов и прокат киноновинок.

В новогодние каникулы положительное влияние на трафик оказывали удачные кинопремьеры (в прокат вышли фильмы «Чук и Гек», «Чебурашка»), отрицательное — холодная погода.

В целом же, как рассказали в ТРК, трафик с 1 по 8 января был сопоставим с показателями аналогичного периода прошлого года, но не превысил их.

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