В Пермском крае за сутки подтверждено 172 новых случая коронавируса Два человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 172 новых случая COVID-19. Среди зараженных 71 житель в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано семь человек, двое скончались.

Наибольшее число зараженных выявлено в Перми и Краснокамском округе.

Выздоровели 115 местных жителей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 276. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 195 человек.

Ранее сообщалось, что в России выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса «Кракен». Он опасен высокой заразностью, невосприимчивостью к выработанным ранее антителам.

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