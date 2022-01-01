В Пермском крае за сутки подтверждено 172 новых случая коронавируса
Два человека скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 172 новых случая COVID-19. Среди зараженных 71 житель в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализировано семь человек, двое скончались.
Наибольшее число зараженных выявлено в Перми и Краснокамском округе.
Выздоровели 115 местных жителей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 456 276. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 195 человек.
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса «Кракен». Он опасен высокой заразностью, невосприимчивостью к выработанным ранее антителам.
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