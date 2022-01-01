Елена Синица В Пермском крае открыто производство бассейнов из нержавеющей стали для отелей и СПА-центров В Краснокамском РМЗ считают, что продукция будет востребована Поделиться Твитнуть

Краснокамский ремонтно-механический завод (РМЗ) открыл новое производственное направление — проектирование и изготовление бассейнов из нержавеющей стали. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Рост внутреннего туризма в России привёл к открытию новых отелей, не только у моря, но и на термальных источниках по всей стране, новых глэмпингов и банных комплексов. Бассейн для них всегда преимущество, то есть наше новое производство отвечает на потребность туристического рынка», — сказал директор РМЗ Дмитрий Теплов.





Также он добавил, что такие бассейны становятся интересны для рынка индивидуального жилого строительства. Они более удобны в обслуживании, чем обычные бетонные, облицованные плиткой, мозаикой или плёнкой ПВХ.





В разговоре с «Новым компаньоном» Теплов рассказал, что спрос на эту услугу имеется. У Краснокамского РМЗ уже есть первые заказы. Например, есть клиенты из Перми и Бурятии. В целом же, по словам Теплова, услуга будет востребована как у частных клиентов, так и у каких-то более крупных заказчиков.





«Бассейны нужны и в СПА, и в термальных и спортивных комплексах. Когда есть бассейн, объект становится более привлекательным для посетителей», — сказал Теплов.





Что касается стоимости, то, безусловно, все зависит от размеров бассейна. Однако частному клиенту ориентировочно потребуется несколько миллионов рублей, отметил Дмитрий Теплов.

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