Елена Синица В Пермском крае назвали работников с наибольшим ростом зарплат в 2022 году Средняя зарплата в регионе составляет 45 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса Зарплата.ру, самый заметный рост зарплаты в 2022 году зафиксирован у кладовщиков (+22%) — 40 тыс. руб. Об этом пишет ВЕТТА.

У маляров зарплаты возросли на 20% — до 50,5 тыс. руб., у автослесарей на 15% — до 50 тыс. руб., у инженеров ПТО на 12% — до 50 тыс. руб., у инженеров-конструкторов на 11% — до 45 тыс. руб.





Также поднялись зарплаты у прорабов (на 8%, до 65 тыс. руб.), поваров (+7%, до 30 тыс. руб.) и упаковщиков (+3%, до 82,5 тыс. руб.)





Средняя зарплата в регионе составляет 45 тыс. руб., добавили в сервисе.

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