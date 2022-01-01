Елена Синица
В Пермском крае назвали работников с наибольшим ростом зарплат в 2022 году
Средняя зарплата в регионе составляет 45 тысяч рублей
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По данным сервиса Зарплата.ру, самый заметный рост зарплаты в 2022 году зафиксирован у кладовщиков (+22%) — 40 тыс. руб. Об этом пишет ВЕТТА.
У маляров зарплаты возросли на 20% — до 50,5 тыс. руб., у автослесарей на 15% — до 50 тыс. руб., у инженеров ПТО на 12% — до 50 тыс. руб., у инженеров-конструкторов на 11% — до 45 тыс. руб.
Также поднялись зарплаты у прорабов (на 8%, до 65 тыс. руб.), поваров (+7%, до 30 тыс. руб.) и упаковщиков (+3%, до 82,5 тыс. руб.)
Средняя зарплата в регионе составляет 45 тыс. руб., добавили в сервисе.
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