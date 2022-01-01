Бывший глава краевого минприроды перешёл на работу в Росприроднадзор Дмитрий Клейн возглавлял региональное министерство в 2012—2013 годах Поделиться Твитнуть

Дмитрий Клейн

newsko.ru

Бывший министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Клейн с января 2023 года стал заместителем руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Дмитрий родился в 1972 году в Перми. В 1996 году окончил санитарно-гигиенический факультет Пермского государственного медицинского института. Работал специалистом в территориальных органах Госкомэкологии и Министерстве природных ресурсов РФ в Перми. С 2004 по 2007 год руководил Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю. С 2007 по 2012 год работал заместителем генерального директора ЗАО «Пермский целлюлозно-бумажный комбинат», с 2012 по 2013 год — министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. После этого он занимал должность замдиректора в трех компаниях — АО «Верхнекамская калийная компания», ООО МИП «Центр космических технологий и услуг» и ООО «Геолит».





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