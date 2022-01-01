Андрей Стрельцов «Молот» проиграл в Санкт-Петербурге второй матч подряд Поделиться Твитнуть

​ «Молот» неудачно проводит выездную серию игр в новом году в чемпионате ВХЛ. Второй поединок пермский клуб провёл в Санкт-Петербурге и вновь потерпел поражение.

На этот раз пермяки проиграли «Динамо» со счётом 4:5. Голы в составе гостей забили Даниил Сероух (дважды), Егор Манин и Владислав Ушенин.

Подопечные Сергея Бердникова после этой игры занимают в турнирной таблице 17 место и не попадают в зону плей-офф. Следующую встречу «Молот» проведет 13 января в Ханты-Мансийске против «Югры».

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