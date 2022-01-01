Общественный транспорт Перми выполнил годовой план по доходам В казну поступило 4,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По итогам 2022 года в бюджет Перми от транспортной отрасли поступило 4,4 млрд рублей. Таким образом, план по доходам отрасли выполнен. Об этом сообщили в дептрансе администрации города.

В ведомстве также добавили, что общие расходы на оплату работы перевозчиков составили 5,8 млрд руб. Таким образом объём дотаций бюджета на обеспечение работы транспорта в 2022 году сложился на уровне 1,4 млрд руб. (годом ранее этот показатель превышал 2,2 млрд).

Кроме того, годовой пассажиропоток городского транспорта впервые с 2019 года превысил 200 млн человек.

Как отметили в дептрансе, несмотря на то что пассажиропоток пока не достиг доковидных значений, уже рассматривается возможность запуска дополнительных маршрутов в 2023 году, а также увеличения количества отправлений на существующих.

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