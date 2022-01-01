В Пермском крае в автомобиле сгорел человек Причиной пожара стала неосторожность при курении Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В деревне Низкое Кишертского муниципального округа Пермского края сгорел автомобиль с человеком в салоне. Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП случилось 9 января около 23.55.

Объятую пламенем машину тушили шесть сотрудников ведомства. Приблизительная площадь пожара составила 8 кв. м. После ликвидации огня внутри на передних сиденьях был обнаружен мужчина предположительно средних лет, без признаков жизни.

Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении погибшего.





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