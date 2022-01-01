Максим Артамонов
В МЧС предупредили о гололёде и изморози в Пермском крае 12 января
Возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ и заторы на дорогах
По данным Пермского ЦГМС, 12 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — в отдельных районах наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В связи с неблагоприятными явлениями возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, сход снега и льда с крыш.
ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует не ходить рядом с деревьями, а также конструкциями и линиями электропередачи, не парковать транспорт рядом с ними. В случае аварий на сетях электроснабжения нужно обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.
Также в ведомстве советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).
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