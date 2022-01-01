Максим Артамонов Три пермские компании попали в топ-200 российских застройщиков В рейтинге учитывалось количество жилья, которое было сдано в эксплуатацию в прошлом году Поделиться Твитнуть

В 2022 году три строительные компании из Пермского края вошли в топ-200 застройщиков России по объёму ввода жилья. Об этом сообщает портал «Единый ресурс застройщиков».

Так, компания «Стройпанелькомплект» заняла в рейтинге 52 место — в прошлом году застройщик ввёл в эксплуатацию 100,2 тыс. кв. м жилья. На 86 месте оказался ПЗСП, сдавший 70,1 тыс. кв. м жилья. ГК «ПМД» стала третьим пермским девелопером, попавшим в этот список. Компания ввела в строй 43,3 тыс. кв. м жилья — 176-е место рейтинга.

Кроме этих компаний, в итоговый рейтинг попали также ГСК «Мегаполис» (227 место), «Орсо групп» (237 место) и «Корпорация развития Пермского края» (253 место).

Скромнее результаты оказались у компании Пермглавснаб (301), СГ «Развитие» (305) и ГК «Альфа» (310).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.