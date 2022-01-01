Елена Синица
В Прикамье на смену морозам идёт потепление
В ближайшие дни температура воздуха может подняться до -10
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По данным ГИС-центра ПГНИУ, в ближайшие дни в регионе продолжится потепление. Об этом сообщает ВЕТТА.
В среду, 11 января, максимальная температура воздуха составит -15…-20 градусов по краю и -16…-18 в Перми. Уже с четверга в краевой столице потеплеет до -13…-14 градусов, по северо-западу края до -10.
В выходные будет от -10 до -15 градусов.
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