Елена Синица Три района Перми останутся без холодной воды на этой неделе Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы Поделиться Твитнуть

На текущей неделе запланировано отключение холодной воды в нескольких районах Перми. Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы. Об этом сообщает «Рифей».

Отключение коснётся Кировского, Индустриального и Свердловского районов города. Так, 12 января с 10:00 до 19:00 отключат холодную воду по адресам: ул. Весенняя, 3, 4, 5, 6, ул. Лукоянова, 17, 19, ул. Сергинская, 38, 38а, ул. Анвара Гатауллина, 20.





В этот же день, но с 14:00 до 19:00 отключение холодного водоснабжения запланировано по ул. Подводников, 80 и Декабристов, 35.





Не будет холодной воды сутки с 10:00 12 января по ул. Маршала Рыбалко, 49, 51, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84 и ул. Шишкина, 20.

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