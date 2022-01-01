В Перми в шесть раз выросли продажи обогревателей Поделиться Твитнуть

С начала аномальных морозов 7 января россияне стали покупать отопительное оборудование на 43% чаще (по итогам 9 января 2023 года). Об этом свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета товаров для дома ВсеИнструменты.ру.

Больше всего — в шесть раз — продажи этой категории товаров выросли в Перми и Екатеринбурге, в четыре раза — в Казани и Нижнем Новгороде. Отопительное оборудование жители Санкт-Петербурга покупали на 30% чаще, а москвичи — на 25%.

Также спрос вырос и относительно января 2022 года, когда погода была не такой холодной. В Перми, например, продажи тепловых пушек выросли на 217% (по России — на 102%), а обогревателей — в полтора раза (по РФ — на 77%).

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