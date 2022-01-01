В Перми на маршрут №36 вышли новые автобусы Они поступили в краевой центр в конце 2022 года Поделиться Твитнуть

В среду, 11 января, в Перми на маршрут №36 «Театр «Ироничная компания» — М/р Вышка-2 — М/р Вышка-1» вышла часть автобусов из завершающей партии, поступившей в краевой центр в конце года в рамках программы «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в минтрансе региона.

Напомним, в ноябре-декабре в Пермь прибыли 64 автобуса на газомоторном топливе, поставки которых первоначально планировались до конца января 2023 года.

На линию транспорт вышел по завершении обкатки и приёмки. Автобусы, рассчитанные на 96 пассажиров, приняты на баланс МУП «Пермгорэлектротранс». В них установлены навигаторы ГЛОНАСС, системы видеонаблюдения, учёта пассажиропотока и климат-контроля, медиапанели, автоматические устройства пожаротушения.

С учётом этой партии общее количество полученных Пермью автобусов за последние два года достигло 143 машин.

«Программа «Развитие общественного транспорта» реализуется на условиях льготного лизинга от компании ГТЛК. Машины предоставлены за счёт субсидии, выделяемой из федерального бюджета», — пояснил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.





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