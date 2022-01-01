Елена Синица В ПГНИУ назначили нового проректора по учебной работе Пост заняла Елена Бабушкина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проректором по учебной работе ПГНИУ назначена кандидат физико-математических наук Елена Бабушкина. Об этом сообщает пресс-служба вуза в своём телеграм-канале.

До этого Елена Бабушкина возглавляла учебно-методическое управление ПГНИУ и отвечала за создание единой системы непрерывного образования. Сейчас её задачей будет стратегическое развитие ПГНИУ.





Напомним, профессор кафедры общей физики Пермского классического университета (ПГНИУ) Сергей Макаров покинул пост проректора по учебной работе. Сергей Макаров занимал эту должность с 2010 года, ушёл с неё по собственному желанию.

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