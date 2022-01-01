Елена Синица Смертность в Прикамье снизилась почти на 19 процентов Однако уменьшилась и рождаемость Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по октябрь 2022 года в Пермском крае умерли 29 320 человек. Это на 6,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Родились за этот промежуток времени 19 526 человек, что на 1378 меньше, чем за январь-октябрь 2021 года.





Естественная убыль населения составила 9794 человека. Для сравнения: за такой же период 2021 года — 15 296.





Также сообщается, что в январе-октябре 2022 года в регионе зарегистрировано 15 105 браков и 9811 разводов.

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