Елена Синица
В Перми скончался декан факультета информатики и экономики ПГГПУ Андрей Люшнин
В вузе выразили соболезнования родным и близким
Поделиться
Твитнуть
В Перми 7 января скончался доктор физико-математических наук, профессор, доцент кафедры прикладной информатики, информационных систем и технологий ПГГПУ Андрей Люшнин. Он проработал деканом факультета информатики и экономики 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Уважаемый руководитель, высококвалифицированный учёный, он более 25 лет отдал педагогическому университету. Своими знаниями и опытом Андрей Витальевич Люшнин щедро делился с многочисленными студентами и коллегами», — отмечает коллектив вуза.
Его заслуги были отмечены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.
В вузе выразили соболезнования родным и близким Андрея Люшнина.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть