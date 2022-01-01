Елена Синица В Перми скончался декан факультета информатики и экономики ПГГПУ Андрей Люшнин В вузе выразили соболезнования родным и близким Поделиться Твитнуть

фото: ПНИПУ

В Перми 7 января скончался доктор физико-математических наук, профессор, доцент кафедры прикладной информатики, информационных систем и технологий ПГГПУ Андрей Люшнин. Он проработал деканом факультета информатики и экономики 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Уважаемый руководитель, высококвалифицированный учёный, он более 25 лет отдал педагогическому университету. Своими знаниями и опытом Андрей Витальевич Люшнин щедро делился с многочисленными студентами и коллегами», — отмечает коллектив вуза.





Его заслуги были отмечены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.





В вузе выразили соболезнования родным и близким Андрея Люшнина.

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