Елена Синица «СВОИ»: Больше половины россиян не хотели бы возвращения уехавших соотечественников Чаще всего этой позиции придерживаются люди старшего возраста Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Порядка 54% россиян не хотели бы, чтобы уехавшие в 2022 году соотечественники возвращались в страну. Об этом говорится в исследовании агентства «СВОИ».

Чаще подобной позиции придерживаются представители старшего поколения (старше 60 лет — 87,9%). Напротив, хотят, чтобы уехавшие из России люди вернулись, практически в два раза меньше наших сограждан — 26,5%. Среди них преобладают респонденты в возрасте до 30 лет (33,4%) и от 45 до 60 лет (34,9%).





Интересно, что чаще возвращения сограждан хотят жители Уральского и Центрального федеральных округов. Противоположной позиции придерживаются, прежде всего, респонденты из Северо-Кавказского (61,6% не хотят возвращения уехавших), Южного (66,5%) и Дальневосточного (85,1%) федеральных округов.

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