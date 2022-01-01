Елена Синица СВО, санкции и частичная мобилизация негативно сказались на 67% российских компаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Только для 19% работодателей России 2022 год оказался лучше, чем 2020 и 2021-й. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Среди работодателей со штатом менее 50 человек 2022 год считают более удачным, чем предыдущие два, сразу 31% опрошенных. Если штат от 51 до 100 сотрудников, то такого мнения придерживаются уже только 29%. А вот среди компаний с численностью персонала от 500 до 1000 человек столь же позитивную оценку дали лишь 7%, с численностью свыше 1000 человек — 15%.





Около 18% компаний в России отмечают, что для них 2022 год прошёл лучше, чем 2020-й, но хуже 2021-го. Еще 26% рассказали, что 2022 год ничем принципиально не отличается от 2021-го.





Только 14% компаний сказали, что СВО, санкции и частичная мобилизация никак не отразились на их бизнесе. Позитивное влияние заметили 10% компаний, негативное — 67%.





В целом же, 46% работодателей считают, что санкционное давление, СВО, частичная мобилизация повлияли намного сильнее, чем пандемия коронавируса и последовавшие за ней ограничения.





Еще 12% заявили, что общий эффект от событий 2022 года намного меньше, чем от событий двухлетней давности.

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